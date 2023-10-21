Arina Fedorovtseva: Model olmak isterim Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın Rus starı Arina Fedorovtseva, sporcu bir aileden geldiğini vurgulayarak, “Dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonuna giren 19 yaşındaki Arina Fedorovtseva , Anadolu Ajansı’na verdiği özel röportajda ailesinin spor geçmişi, Türk voleyboluna bakışı, kariyer hedefleri, Türk kültürü ve yemekleri, İstanbul’un güzellikleri ve Türkçe ile olan bağlantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fedorovtseva, kariyerinin bu seviyeye ulaşmasında eski profesyonel sporcu olan babası ve annesinin büyük bir rolü olduğunu dile getirdi. Genç sporcu, ailesinden aldığı destek ve öğrettikleriyle “dünyanın en iyisi” olma hedefine ulaşmak için azimle çalıştığını belirtti.

"Ailem en büyük destekçim"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın genç yıldızı Arina Fedorovtseva, spor hayatındaki en büyük destekçilerinin ailesi olduğunu dile getirdi.

“Babam ve annem rol modelim. Onlar bana nasıl bir profesyonel sporcu olmam gerektiğini öğretti.” diyerek, ailesinin deneyimlerinden ve bilgilerinden sürekli yararlandığını belirtti.

19 yaşındaki başarılı oyuncu, “Sporcu bir aileden gelmemin birçok avantajı var. Birbirimize nasıl yardım edebileceğimizi biliyoruz. Annem, babam ve kardeşimden tavsiyeler alıyorum. Birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu sporla ilgili bildiğim birçok şeyi bana öğrettikleri için aileme minnettarım.” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyisi olacağım"

Dünyanın en iyisi olacağıma inanıyorum. Bu, en büyük hedefim. Bunun için çok çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim

"Taraftara minnettarım"

İlk maçımı oynadığımda inanılmaz duygular yaşadım. Hala sahaya her çıktığımda bunu hissediyorum. Türk insanının voleybola olan ilgisi ve bu spora duyduğu sevgi beni etkiliyor. Türk insanıyla olan deneyimlerim hep olumlu. Bana çok sıcak ve iyi davranıyorlar. Sahada ya da dışarıda bana her zaman güzel sözlerle yaklaşıyorlar. Fenerbahçe camiasının bir üyesi olmaktan dolayı çok mutlu ve taraftarlara minnettarım.

"Topkapı Sarayı büyüleyiciydi"

İstanbul’un tarihi yerlerine gittiğimde çok huzurlu hissediyorum.” ifadelerini kullanarak, “İstanbul’da keşfettiğim özel mekanlar ve enerjisi yüksek tarihi yapılara bayılıyorum. Özellikle Topkapı Sarayı’nı ziyaret etmek benim için büyüleyiciydi. Daha önce hiç görmediğim eserleri yakından inceleme şansı buldum. Bu benim için unutulmaz bir deneyim oldu.

"Sporculuk hayatıma engel olmazsa model olabilirim"

Rus voleybolunun başarılı ismi Arina Fedorovtseva, saha içi performansının yanı sıra dikkat çekici güzelliği ile de gündemde.

Teklif gelirse modellik yapabilirim” diyerek modellik teklifine kapılarını araladı. “Voleybolu seçtiğim için çok mutluyum. Ait olduğum yerde olduğumu hissediyorum. Eğer reklam ya da modellik teklifi alırsam muhtemelen cevabım ‘Evet’ olur. Sporculuk hayatıma engel olmayacaksa neden olmasın…

"Yüzüğü annem taktı"

Sosyal medya üzerinden evlilik teklifi almaya devam eden Fedorovtseva, bu konuda özel bir tepkisi olmadığını dile getirdi.

“Bu mesajlara karşı özel bir tepkim olmadı. Bu nedenle parmağıma yüzük taktığım iddiaları ise doğru değil. Bu yüzüğü 18. yaş günümde annem hediye etti. Anlamı çok büyük.” açıklamasında bulundu.

"Vargası'ı çok seviyorum"