Arina Fedorovtseva: Türk erkekleri bana evlenme teklifi ediyor

Fenerbahçe'nin Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, Türkiye'deki günleri hakkında Rus basınına konuştu. Deneyimli voleybolcu, "İstanbul'a geldiğimden itibaren evlenme teklifleri alıyorum" dedi.

Sultanlar Ligi tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına konuştu.

Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulunan Rus smaçör, sarı-lacivertli kulübe geliş kararı almasında Başkan Ali Koç'un etkili olduğunu ifade etti.

Ali Koç açıklaması

Ali Koç hakkında konuşan Rus voleybolcu, "Süper kupadan sonra öğle yemeği yedik. Geldi, tüm takımla konuştu. Kendini farklı bir konuma koymuyor, kulübün bir parçası olarak görüyor. Aileme karşı da çok sıcaktı. Fenerbahçe'ye transferimden önce, ailemle konuştu. İstanbul'a gitmem gerektiğine ikna etmek için özel olarak Kazan'a uçtular. Ve onunla konuşmam, Fenerbahçe'ye transferimde karar vermenin faktörlerinden biri haline geldi." dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında konuşan Arina, "Kimse bana zarar veremez ama Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim korkunç. Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Gerilimin boyutunu anlamanız için, Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz önerilmez." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı rengi kullanamam"

Arina konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi büyük bir sırrı açıklayacağım. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi. Her zaman en sevdiğim renk kırmızı olmuştur. Diş fırçası, hoparlör, mum ne olursa olsun gözüm hep kırmızıya takılırdı ama burada olamaz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Kırmızı da Galatasaray'dır. İşte alternatif ise pembe. Pembenin birçok tonu var ama beni hiç rahatsız etmiyor. Aksine, pembeye çok alıştım, benim tarzım oldu. Ve tesadüfen son zamanlarda bir trend haline geldi."





"Bana evlenme teklifi ediyorlar"

Türk erkeklerinin Rus kızlarını sevdiğini söyleyen Arina, "Sık sık size güzel olduğumu yazıyorlar ve kahve içmeyi teklif ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden itibaren evlenme teklifleri alıyorum. Bu arada sol elimin yüzük parmağında ebeveynlerim tarafından verilen bir yüzük var. Fenerbahçe ile fotoğraf çekimi olduğunda bu yüzüğü fotoğrafta gördüler ve çok üzüldüler. Yani şans yok kaybettik. Çok fazla ilgi var ve benim yerimde olan birinin bununla başa çıkması zor. Ama en başından beri neden İstanbul'a gittiğimi kesin olarak anladım ve sadece buna odaklandım." şeklinde konuştu.

"Bana star denmesi uygun değil"

Rus basınında star diye hitap edilmesi hakkında Arina, şu ifadeleri kullandı: “Bunu duymaktan hoşlanmıyorum ve 'star' dediklerinde rahatsız hissediyorum, kulağa kötü geliyor. Bu statüyü kabul etmeye hazır değilim. Ben sadece yolculuğumun en başındayım. Cidden, şu anda bana star demek uygun değil."