Arkas Spor, Altekma'ya set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Altekma karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Arkas Spor oldu.
SUAREZ, OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Altekma’dan Miguel David Gutierrez Suarez, karşılaşmanın 3. setinde yere düştü.
Bir süre hareketsiz kalan sporcu, iki takımın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından saha kenarına alındı, oyuna devam edemedi.
MAÇ 98 DAKİKA SÜRDÜ
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Zenger, Burakhan Tosun, Ertuğrul Metin (Zenger, Onur Topbaşlı)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Bahov, Gutierrez, Gülhan Emir Pınar, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 98 dakika (35, 30, 33)
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