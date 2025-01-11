Arkas Spor, Cizre Belediyespor'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Arkas Spor oldu.

ARKAS SPOR, SET VERMEDİ

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Can Koç (Zenger)

Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Uriarte, Metin Toy (Çağatay Durmuş)

Setler: 25-15, 25-14, 25-18

Süre: 66 dakika (21, 20, 25)

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Emre Çalışkan
Editor