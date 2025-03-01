Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor karşısında hata yapmadı

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Arkas Spor oldu.
ARKAS SPOR, SET VERMEDİ
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)
İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Thondike, Far, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Hakan Sıkar)
Setler: 25-22, 25-13, 37-35
Süre: 97 dakika (26, 21, 50)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış