Arkas Spor, Nikolay Kartev'i renklerine bağladı

İHA
Efeler Ligi’ndeki ilk 7 maçında 3 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 7. sırada yer alan Arkas Spor, çareyi kadrosunu güçlendirmekte buldu.
İzmir ekibi, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik’ten 28 yaşındaki orta oyuncu Nikolay Kartev’i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
İzmir ekibi, Fenerbahçe ile oynayacak
Arkas Spor, 19 Kasım Pazar günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek orta sıralardan üst sıralara çıkmak istiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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