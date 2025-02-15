Arkas Spor, TÜRŞAD'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile TÜRŞAD karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Arkas Spor oldu.
ARKAS SPOR, SET VERMEDİ
Arkas Spor: Carisio, Barutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk)
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Velazquez, Nikola Gjorgiev, Bojic, (Burak Mert, Kadir Bircan, Gjorgi Gjorgiev, Alparslan Koç, Yusuf Diyar Çetin)
Setler: 25-19, 25-21, 25-18
Süre: 71 dakika (22, 23, 26 )
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