Arkas Sporlu Efe Mandıracı, İtalya'ya gitti Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor'un formasını giyen Efe Mandıracı, İtalyan takımı Piacenza'nın yolunu tuttu.

DHA

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un altyapısından yetişen milli voleybol Efe Mandıracı, İtalya ekibi Piacenza'ya transfer oldu.

İtalya Ligi'ne transfer olarak bir hayalini daha gerçekleştirdiğini dile getiren 22 yaşındaki smaçör, şu şekilde konuştu:

Güçlü ve hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Benim için çok güzel bir deneyim olacak.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Arkas Spor'da A takımda 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Efe, yaşadığı sakatlıklara rağmen voleybola dönerek sergilediği performansla alkış topladı.

Genç voleybolcu, yeni kulübüyle katıldığı özel turnuvada Modena karşısında ilk maçına çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)