Arkas Spor'u yenen Ziraat Bankkart finale çıktı

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.
Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.
116 DAKİKA SÜRDÜ
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)
Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25
Süre: 116 dakika
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