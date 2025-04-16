Arkas Spor'u yenen Ziraat Bankkart finale çıktı
AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Ziraat Bankkart oldu.

Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.

116 DAKİKA SÜRDÜ

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

Süre: 116 dakika

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Emre Çalışkan
Editor