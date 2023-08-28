Arslan Ekşi: Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek

İHA

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda kaptan Arslan Ekşi, karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

"Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek"

Fransa'nın iyi bir takım olduğunu belirten milli voleybolcu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. Hem CEV Avrupa Altın Ligi’nde hem FIVB Challenger Kupası’nda istediğimizi aldık. Takım olarak iyi durumdayız. Sezon başından beri yoğun bir tempo içerisindeyiz, ana hedefimiz olan VNL’e katılma hakkını elde ettik. Artık bundan sonra hem Avrupa şampiyonası hem olimpiyat elemesi için çalışıyoruz. İlk maçımızı 30 Ağustos’ta Fransa ile oynuyoruz. Fransa son olimpiyat şampiyonu ciddi bir ekip. Uzun bir turnuva olacak. Takım olarak ilk hedefimiz tarihe geçmek. Çeyrek final oynamak istiyoruz. Tarihimizde Avrupa Şampiyonası'nda hiç çeyrek final oynamadık. Sonra sırasıyla yarı final ve finale gitmek istiyoruz. Seviyemizi ve gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz