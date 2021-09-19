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Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve İtalya finalde
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve İtalya finale yükseldi.
- AA
- 19.09.2021 - 01:35
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı yarı final maçları tamamlandı.
Slovenya, Polonya'yı 17-25, 32-30, 25-16 ve 37-35'lik setlerle 3-1 yendi.
İTALYA, SIRBİSTAN'I 3-1 YENEREK FİNALE ÇIKTI
Son şampiyon Sırbistan ile karşılaşan İtalya ise 29-27, 25-22, 23-25 ve 25-18 biten setlerle 3-1 galip geldi.
İtalya ile Slovenya arasındaki final maçı, bugün TSİ 21.30'da yapılacak.
Polonya ile Sırbistan ise üçüncülük maçında bugün TSİ 18.30'da karşılaşacak.