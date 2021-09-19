Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve İtalya finalde

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve İtalya finalde

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya ve İtalya finale yükseldi.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı yarı final maçları tamamlandı.

Slovenya, Polonya'yı 17-25, 32-30, 25-16 ve 37-35'lik setlerle 3-1 yendi.

İTALYA, SIRBİSTAN'I 3-1 YENEREK FİNALE ÇIKTI

Son şampiyon Sırbistan ile karşılaşan İtalya ise 29-27, 25-22, 23-25 ve 25-18 biten setlerle 3-1 galip geldi.

İtalya ile Slovenya arasındaki final maçı, bugün TSİ 21.30'da yapılacak.

Polonya ile Sırbistan ise üçüncülük maçında bugün TSİ 18.30'da karşılaşacak.