Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı

İHA

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Mavi-beyazlılar, ilk olarak iç transferde Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin'in katıldığı törenle 27 yaşındaki oyuncu, sözleşmeyi imzaladı.

"YOLA DEVAM"

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: