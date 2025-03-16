Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.
MAÇ 89 DAKİKA SÜRDÜ
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Sabriye Dikmen, Almodovar)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska,(Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 17-25, 21-25, 20-25
Süre: 89 dakika
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