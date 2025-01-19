Aydın Büyükşehir Belediyespor, Keçiören Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.
KONUK EKİP, SET VERMEDEN KAZANDI
Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu)
Setler: 16-25, 22-25, 25-27
Süre: 95 dakika (24, 31, 40)
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