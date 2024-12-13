Beşiktaş, Aras Kargo'yu mağlup etti
Haber Merkezi

Sutanlar Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

MAÇ 123 DAKİKA SÜRDÜ

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25

Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)

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Emre Çalışkan
Editor