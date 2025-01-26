Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a kaybetti

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.
AYDIN EKİBİ, SET VERMEDEN KAZANDI
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Seher Aksoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
Beşiktaş: Saliha Şahin, Magilo, Rozanski, Brakocevic, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Nezir, Merve Tanıl, Belkız Başkır )
Setler: 25-20, 33-31, 25-23
Süre: 104 dakika (34, 40, 30)
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