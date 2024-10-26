Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne kaybetti

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Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kozlarını paylaştı.

Aydın temsilcisi, İstanbul deplasmanında Beşiktaş’ı 25-22, 18-25, 12-25, 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, böylelikle ligdeki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlılar, 29 Ekim Salı günü deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Aydın ekibi ise bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aydın BŞB bir sonraki maçında 29 Ekim 2024 Salı günü kendi evinde Eczacıbaşı’nı ağırlayacak.