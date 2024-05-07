Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Beliz Başkır'ı renklerine bağladı Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Beliz Başkır'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Yeni sezonda başarı hedefleyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendiriyor.

Daha önce Saliha Şahin'i renklerine bağlayan Beşiktaş, Beliz Başkır'ı da transfer ettiğini duyurdu.

"Formamızla üstün başarılar dileriz"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: