Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Beliz Başkır'ı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni sezonda başarı hedefleyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendiriyor.
Daha önce Saliha Şahin'i renklerine bağlayan Beşiktaş, Beliz Başkır'ı da transfer ettiğini duyurdu.
"Formamızla üstün başarılar dileriz"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Beliz Başkır’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
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