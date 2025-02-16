Beşiktaş, Keçiören Belediyesi karşısında zorlanmadı
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ, SET VERMEDİ

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl)

Keçiören Belediyesi: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Zengin)

Setler: 25-11, 25-13, 25-23

Süre: 82 dakika (29, 22, 31)

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Emre Çalışkan
Editor