Beşiktaş, Keçiören Belediyesi karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ, SET VERMEDİ
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Brakocevic, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl)
Keçiören Belediyesi: Yordanova, Ergül Avcı, Yaasmeen, Micaya, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Burcu Yönder, Ndiaye, Deniz Zengin)
Setler: 25-11, 25-13, 25-23
Süre: 82 dakika (29, 22, 31)
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