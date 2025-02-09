Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'a kaybetti
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor, 3-0'lık skorla kazandı.

NİLÜFER BELEDİYESPOR, SET VERMEDEN KAZANDI

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)

Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)

Setler: 25-22, 25-16, 25-16

Süre: 83 dakika (30, 26, 27)

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Emre Çalışkan
Editor