Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'a kaybetti

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor, 3-0'lık skorla kazandı.
NİLÜFER BELEDİYESPOR, SET VERMEDEN KAZANDI
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)
Setler: 25-22, 25-16, 25-16
Süre: 83 dakika (30, 26, 27)
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