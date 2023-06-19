Beşiktaş, Sude Naz Uzun'u transfer etti Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, son olarak PTT forması giyen Sude Naz Uzun'u renklerine bağladı.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Sude Naz Uzun'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Fenerbahçe'de de oynadı

Kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve PTT gibi takımların formalarını giyen giyen Sude Naz Uzun'un takımı ileri taşıma hedefinde kilit bir rol alması bekleniyor.