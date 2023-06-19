Beşiktaş, Sude Naz Uzun'u transfer etti
AA & Ensonhaber

Kadın Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Sude Naz Uzun'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Fenerbahçe'de de oynadı

Kariyerinde Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor ve PTT gibi takımların formalarını giyen giyen Sude Naz Uzun'un takımı ileri taşıma hedefinde kilit bir rol alması bekleniyor.