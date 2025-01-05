Beşiktaş, Zeren Spor'a kaybetti
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Zeren Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Zeren Spor oldu.

5 SET SONUNDA KAZANAN ZEREN SPOR

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Fabris, Yasemin Şahin, İdil Naz Başcan, Kochurina)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Setler: 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 133 dakika

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Emre Çalışkan
Editor