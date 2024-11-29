Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu istifa etti

Haber Merkezi

Hasan Arat, Beşiktaş'ta kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Arat, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak da icra kuruluyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

"SEZONUN GERİ KALANINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dedi: