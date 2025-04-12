Haber Merkezi
Brezilya voleybolunda yaşanan bir durum görenleri şaşkına çevirdi.
Brezilya Voleybol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final maçında Fluminense, Sesi Bauru'yu konuk etti.
Fluminense forması giyen Priscila Heldes mücadeleye damga vurdu.
5 AYLIK HAMİLEYKEN MAÇA ÇIKTI
33 yaşındaki voleybolcu Heldes, 5 aylık hamileyken sahaya çıktı.
Karşılaşmaya etkili paslarıyla damga vuran Heledes taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.
Heldes’in performansına rağmen Fluminense sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
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