Filenin Sultanları'nın Çekya ile oynadığı maçta, bölgede yaşayan Türkler oyuncuları yalnız bırakmayarak desteğe gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen mücadeleye, bölgede yaşayan Türkler büyük ilgi gösterdi.

İSTİKLAL MARŞI'NDA BÜYÜK COŞKU

Maç öncesinde iki ülkenin de milli marşı okundu. İstiklal Marşımız okunduğu anda Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmayan Türk vatandaşlar marşa coşkuyla eşlik etti.

O etkileyici anları bir vatandaşımız da telefonuyla video kaydına aldı.

Filenin Sultanları Çekya'yı ilk sette 25-13 mağlup etti. İkinci set oynanıyor.

Türkiye-Çekya maçına Türk vatandaşlardan büyük ilgi İZLE

