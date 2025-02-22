Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD deplasmanında galip geldi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde TÜRŞAD ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve çok sayıda taraftar izledi.
BURSA EKİBİ, GALİBİYETİ ALDI
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez, (Alparslan Koç, Berke Eray Yetkin, Burak Mert, Kadir Bircan, Yusuf Eken)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales, Kemal Kayhan (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat)
Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25
Süre: 130 dakika
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