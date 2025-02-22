Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD deplasmanında galip geldi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde TÜRŞAD ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve çok sayıda taraftar izledi.

BURSA EKİBİ, GALİBİYETİ ALDI

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez, (Alparslan Koç, Berke Eray Yetkin, Burak Mert, Kadir Bircan, Yusuf Eken)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales, Kemal Kayhan (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat)

Setler: 25-21, 22-25, 19-25, 21-25

Süre: 130 dakika

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Emre Çalışkan
Editor