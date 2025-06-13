Can Koç resmen Galatasaray'da

İHA

Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, pasör çaprazı Can Koç ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI"

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: