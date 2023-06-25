CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon Türkiye Filenin Efeleri, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez kupanın sahibi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenen Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla organizasyondaki 3. şampiyonluğunu elde etti. Milli takım final oynadığı için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Cup'a katılmaya hak kazanmıştı. FIVB Challenger Cup'ta şampiyon olan ülke 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Türkiye: 3 - Ukrayna: 2 Salon: SC Visnjik Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Mirza Lagumdzija) Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchi (Kanaiev, Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia) Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6 Süre: 146 dakika