CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Sir Sicoma Monini Perugia!

AA & Ensonhaber

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, ilk dörtlü final tecrübesini yaşadığı turnuvada finale çıkan Aluron CMC Warta Zawiercie ile 2017 finalisti Sir Sicoma Monini Perugia arasındaki maçla belli oldu.

İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımı, ​​​​​​​seyircisi önünde oynayan Aluron CMC Warta Zawiercie'yi 5 sette mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'daki Atlas Arena'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Sir Sicoma Monini Perugia oldu.

164 DAKİKA SÜRDÜ

Aluron CMC Warta Zawiercie: Kwolek, Bieniek, Butryn, Russell, Zniszczol, Tavares (Perry, Laba, Ensing, Markiewicz)

Sir Sicoma Monini Perugia: Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Ishikawa, Sole, Giannelli (Colaci, Semeniuk, Herrera)

Setler: 22-25, 22-25, 25-20, 25-22, 10-15

Süre: 164 dakika (37, 36, 34, 37, 20)