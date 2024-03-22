CEV Şampiyonlar Ligi finali Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), CEV Şampiyonlar Ligi finalinin Antalya'da oynanacağını açıkladı.

İHA

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri’ne hem erkeklerde hem de kadınlarda 5 Mayıs’ta Antalya ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Süper Finaller organizasyonunda kadınlarda İtalya’nın A.Carraro Imoco Conegliano ve Allianz Vero Volley Milano takımları, erkeklerde ise İtalya’nın Trentino Itas ve Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımları şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

"Tüm takımlara başarı ve şans diliyoruz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmak bizim için büyük bir heyecan ve onurdur. Binlerce destekçinin bize katılacağından eminim. Tüm takımlara başarı ve şans diliyoruz, hepsinin evlerine dönerken güzel anılarla dönmelerini umuyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)