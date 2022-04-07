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CEV Şampiyonlar Ligi Vakıfbank-Imoco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi Vakıfbank-Imoco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rövanş maçında 3 seti kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran Vakıfbank'ın rakibi Imoco oldu. Peki CEV 2022 Vakıfbank SK-Imoco maçı ne zaman, saat kaçta?