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CEV Şampiyonlar Ligi Vakıfbank-Imoco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 15:06
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe Opet'e 3-0 yenilmesine rağmen altın set sonucunda sarı lacivertlileri eledi.
CEV Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran Vakıfbank SK, İtalyan takım Imoco Volley Conegliano ile sahada ter dökecek.
Sarı-siyahlılar son FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco'yu mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.
4’er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne geri sayım başladı.
Maçı kaçırmak istemeyenler, Vakıfbank-Imoco maçının tarihi ve saatini araştırıyor.
Peki Vakıfbank Imoco voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...
VAKIFBANK SK-IMOCO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN?
CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Vakıfbank İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile 22 Mayıs Pazar günü Slovenya’nın Ljubljana kendinde karşı karşıya gelecek.
Maçın saati ve yayınlanacağı kanal henüz netleşmedi.