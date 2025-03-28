CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2025 All-Star oylaması başladı

AA & Ensonhaber

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi takımlarını belirlemek için taraftar oylaması başladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan (CEV) yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde erkekler ve kadınlarda 2024-25 sezonunun en iyi takımları, 2025 All-Star oylamasıyla belirlenecek.

3'ER İSİM SEÇİLEBİLECEK

Voleybolseverler, oylamada her pozisyon ve başantrenör için 3'er isim seçebilecek.

Kadınlarda Fenerbahçe'den Bojana Drca, Melissa Vargas, Ana Cristina, Gizem Örge, Eczacıbaşı'ndan Elif Şahin, Tijana Boskovic, Dana Rettke, VakıfBank'tan Kiera Van Ryk, Yuan Xinyue, Marina Markova ve Ayça Aykaç Altıntaş adaylar arasında yer aldı.

Erkeklerde ise Halkbank'tan Micah Ma'a, Marek Sotola, Mert Matic, Dick Kooy ve Volkan Döne, sezonun takımı için aday gösterildi.

EN İYİ BAŞANTRENÖR ADAYLARI

Halkbank'tan Igor Kolakovic, VakıfBank'tan Giovanni Guidetti, Fenerbahçe'den Marco Fenoglio, geçen hafta Eczacıbaşı'ndan ayrılan Ferhat Akbaş ve Imoco Volley'in başında bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çalıştırıcısı Daniele Santarelli de sezonun en iyi başantrenörleri oylamasında adaylar arasına girdi.