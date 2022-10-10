ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYORUZ! Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYORUZ! Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.Maçın detayları belli oldu..

A Milli Kadın Voleybol takımımız FIVB Dünya Şampiyonası'nda yoluna çeyrek finalde devam ediyor.

Çeyrek finalde ABD ile eşleşen Filenin Sultanları turu geçmek için sahaya çıkacak.ABD ile son 16 turunda karşı karşıya gelen takımımız mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmıştı.

ABD'den rövanşı almak isteyen Giovanni Guidetti ve öğrencileri çeyrek finali etabını geçmek istiyor.

Türkiye ile ABD arasında oynanacak olan çeyrek final mücadelesinin detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - ABD çeyrek final maçı 11 Ekim Salı günü saat 18.30'da başlayacak.Kritik maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak..