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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncülük maçında Japonya’yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.
    • AA
    • 25.06.2021 - 19:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

    ERDOĞAN'DAN KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZA TEBRİK TELEFONU

    Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

    KAPTANDAN CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

    A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti #1

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