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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti

    Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği genç şampiyonları, tek tek tebrik etti.
    • AA
    • 05.09.2020 - 19:14
    • Güncelleme : 05.09.2020 - 19:14
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    19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'mız, 2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda, finalde Sırbistan’ı 3-2’yle geçerek şampiyon olmuştu.

    CUMHURBAŞKANI ŞAMPİYONLARI KABUL ETTİ

    Türkiye'yi sevince boğan genç voleybolcularımız, kupalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

    Erdoğan, yurda dönen şampiyonları Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

    Sporcularımızla sohbet eden Cumhurbaşkanı, tüm takımı tek tek tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #5

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #6

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #7

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #8

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #9

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #10

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #11

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #12

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #13

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #14

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #15

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #16

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #17

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #18

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı kabul etti #19

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