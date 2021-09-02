Rusya'yı deviren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz nefes kesen ilk seti 29-27 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-16'lık skorla Rusya kazandı ve maçta durum 1-1 oldu.

3. ve 4. seti de kazanan Filenin Efeleri Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşandı. Filenin Efeleri'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Efeleri'ni tebrik etti İZLE









"ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Nedim Hoca'ya, gerek bütün voleybolcu arkadaşlarımıza, hepsine tebriklerimi iletin." dedi.

Nedim Hoca'yla da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nedim Hoca tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



