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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.