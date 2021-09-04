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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.09.2021 - 20:40
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

    5'te 5 ile gruptan lider çıkan, son 16'da Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı geçen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan engelini aşamamıştı.

    Giovanni Guidetti'nin ekibi, üçüncülük maçında ise Hollanda'yı 3-0 yendi ve bronz madalyayı kazanmayı başardı.

    Avrupa üçüncüsü olan Filenin Sultanları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Filenin Sultanları na tebrik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Filenin Sultanları na tebrik #2

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