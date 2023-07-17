Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Uluslar Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı sosyal medya hesabından tebrik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları'na Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden tebrik mesajları gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kişisel sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınladı. "En kalbi duygularımla tebrik ediyorum" FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihî bir başarıya imza atan, Türkiye’nin gururu Filenin Sultanları’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Öte yandan Milletler Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda ilk sıraya yükseldi.