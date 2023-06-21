Danielle Cuttino, Galatasaray'a transfer oldu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Danielle Cuttino'yu transfer ettiğini açıkladı.

İHA

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu kadrosuna ABD'li pasör çaprazı Danielle Cuttino'yi kattı.

Danielle Cuttino'nun transferi ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Amerikalı pasör çaprazı Danielle Cuttino ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1996 doğumlu, 1.94 metre boyundaki tecrübeli pasör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Japonya Ligi'nin en skorer oyuncusu seçilen oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Voleybol Milli Takımı kadrosunda da yer alıyor. Danielle Cuttino'ya hoş geldin der, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir yıl geçirmesini dileriz.

Voleybol kariyerine Purdue Univ başlayan Cuttino, son olarak Body Queenseis'te forma giymişti.