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- Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları'nın maç programı..
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları'nın maç programı..
- 21.09.2022 - 14:41
- Güncelleme : 21.09.2022 - 14:42
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın başlamasına sayılı günler kala şampiyona hakkında merak edilen sorular gündem olmaya başladı.
Voleybol severler tarafından yakından takip edilen Dünya Şampiyonası'nı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Filenin Sultanları'nın ülkemizi temsil edeceği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda millilerimizin maç programı belli oldu.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman?
Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası 23 Eylül tarihinde başlayacak.Şampiyona 15 Ekim 2022 tarihinde bitecek.
Gruplar belli oldu
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.
A Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya
B Grubu: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan
C Grubu: ABD, Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan
D Grubu: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya
Filenin Sultanları'nın maç programı
A Milli Kadın Voleybol takımımızın maç programı belli oldu.İşte maç programı;