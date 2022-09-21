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Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları'nın maç programı..

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor? Filenin Sultanları'nın maç programı..

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman başlıyor sorusu sıkça sorulmaya başladı.İşte merakla beklenen o tarih ve Milli takımımızın maç programı..