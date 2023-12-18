Dünya şampiyonu Eczacıbaşı ile ikinci VakıfBank oyuncularına pilottan jest FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 yenerken, aynı uçakla dönen takımların oyuncularına uçağın pilotu güzel bir jestte bulundu.

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DHA

Kulüpler bazında iki büyük kupa, Eczacıbaşı ve VakıfBank ile Türkiye’ye geldi.

İki takım 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde 20 Mayıs’ta İtalya’nın Torino kentinde karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 yenen VakıfBank kupanın sahibi olmuştu.

VakıfBank, 9. kez finalinde mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde 6. kez mutlu sona ulaştı.

Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı, VakıfBank'ı yendi

Türk voleybolunun lokomotiflerinden iki ekip, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Çin’in Hangzhou kentinde dün oynanan yılın ikinci büyük finalinde kozlarını paylaştı.

VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, bu kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Birlikte yurda döndükleri uçağın pilotundan jest

Şampiyon Eczacıbaşı ile finalist VakıfBank'ın başarılı voleybolcularına, finalin ardından beraber dönüş yaptıkları uçakta kaptan pilot tarafından güzel bir jestle karşılaştılar.



Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye’nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank’a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan VakıfBank’ı tebrik ederiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)