Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi

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İlk yurt dışı deneyimine İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açarak yaz döneminde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımına transfer olmuştu.
A Milli Takım ile birlikte Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan, Olimpiyat Oyunları'na da vize alan Ebrar Karakurt, başlayacak olan yeni sezon öncesinde takımıyla birlikte çalışmalara başladı.
Ruslara 'Erik Dalı' dansını öğretti
23 yaşındaki oyuncu, yeni takımının taraftarlarına A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını öğretti.
Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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