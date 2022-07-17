Ebrar Karakurt neden farklı forma giydi? Nedenini duyan şaşırmadı!

Ebrar Karakurt'un Milletler Ligi üçüncülük maçında Sırbistan'a karşı neden farklı forma giydiği merak konusu oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya için sahaya indi.

17 Temmuz Pazar günü 15.00'te başlayan mücadele sürerken, Ebrar Karakurt dikkat çeken isimlerden oldu.

22 yaşındaki pasör çaprazı spor kariyerinin zirvesini yaşarken, özel hayatıyla da mercek altında.

Sahaya takım arkadaşlarından farklı bir forma ile çıkan Ebrar Karakurt, merak konusu oldu. Aynı zamanda antrenör Giovanni Guidetti'nin de aynı formayı giydiği görüldü.

Ebrar'ın "eşitlik" forması

Voleybol severler, "Ebrar neden çizgili forma giydi" sorusuna yanıt ararken, gerçek ortaya çıktı.

İlk kez geçen sene FIVB Voleybol Milletler Ligi Final etabında uygulanan Equal Jersey (Eşit Tişört), bu sene de finallerde kullanılıyor.

Voleybolda eşitliği kutlamanın önemini vurgulamak için, dünyanın en büyük voleybol yıldızları bir kez daha Ankara (Kadınlar Finalleri, 13-17 Temmuz) ve Bologna’daki (Erkekler Finalleri, 20-24 Temmuz) VNL Finalleri’nde Eşit Tişörtler giyiyor.

Geçen sene kaptan Eda Erdem Dündar, Hollandalı Nimir ile Equal Jersey (Eşit Tişört), giymişti. Bu sene ise Ebrar Karakurt Equal Jersey (Eşit Tişört) ile finallerde yer aldı.

Cinsiyet eşitliğini savunmak için: ‘Eşit Tişört’

Equal Jersey (Eşit Tişört), voleybolun küresel çekiciliğini artırmaya ve bunun nasıl başka hiçbir spora benzemeyen bir spor olduğunu göstermeye yönelik geniş bir kampanyanın parçasıdır.