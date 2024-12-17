Ebrar Karakurt, Türkiye'ye döndü! İşte yeni takımı...

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Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimlerinden Ebrar Karakurt, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Rusya'da Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Karakurt'un, Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olacağı iddia edildi.

ECZACIBAŞI'NDA OYNAYACAK

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor canlı yayınında Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak transfer olduğunu açıkladı.

Özçelik, "Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı Dynavit’e smaçör olarak seneye gelecek." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan röportajda Ebrar Karakurt, "İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil." şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE VAKIFBANK VE THY'DE OYNADI

Ebrar Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha önce Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.