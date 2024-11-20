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Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor

Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli voleybolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu belirtilirken kendisine ilgi gösteren kulüp de açıklandı.