AA

Türk voleybolcu Ecem Şahin, Mısır'ın Alexandria Sporting Club takımına transfer oldu.

Transferiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan 31 yaşındaki voleybolcu, şu şekilde konuştu:

Yurt dışında oynayacağım için mutluyum. Mısır'ın köklü bir kulübünde oynamak da beni ayrıca heyecanlandırıyor. Daha önce Slovakya'da oynamıştım. Slovakya'da görev alan ilk Türk oyuncu olmuştum. Şimdi Mısır'da da ilk Türk oyuncu olacağım. Sezon sonuna kadar Alexandria Sporting Club forması giyeceğim. Sonrasında da yurt dışında kariyerimi sürdürmek istiyorum.