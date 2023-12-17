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Voleybol



Eczacıbaşı, 3. kez dünyanın en büyüğü!

Eczacıbaşı, 3. kez dünyanın en büyüğü! Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı, kupayı müzesine götürdü.