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Voleybol



Eczacıbaşı, 3 voleybolcu ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı, 3 voleybolcu ile sözleşme yeniledi Eczacıbaşı, Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray ile bir sezon daha sözleşme yenilendiğini açıkladı.