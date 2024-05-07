Eczacıbaşı, 3 voleybolcu ile sözleşme yeniledi
İHA

2024-2025 kadrosunu yapılandırmaya devam eden Eczacıbaşı, Trinidad ve Tobagolu asıllı Türk orta oyuncusu Sinead Jack-Kısal, Sırbistan Milli Takım oyuncusu Jovana Stevanovic ve Kanada Milli Takım smaçörü Alexa Gray’le bir sezon daha sözleşme yenilediğini duyurdu.

"Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Takımımızın önemli oyuncuları Sinead Jack-Kısal, Jovana Stevanovic ve Alexa Gray’le önümüzdeki sezonda da birlikte çalışacağız. Sporcularımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)