Eczacıbaşı, Aras Kargo'ya set vermedi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)

Eczacıbaşı: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)

Setler: 23-25, 23-25, 12-25

Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor