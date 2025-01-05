Eczacıbaşı, Aras Kargo'ya set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.
ECZACIBAŞI, SET VERMEDİ
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Merve Atlıer, Klimets, Peres, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar)
Eczacıbaşı: Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Boden, Nicoletti, Naz Aydemir Akyol, Jack-Kısal, Gray, Tuna Aybüke Özel)
Setler: 23-25, 23-25, 12-25
Süre: 86 Dakika (28, 36, 22)
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