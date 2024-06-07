Eczacıbaşı, Aybüke Özel’le sözleşme yeniledi Eczacıbaşı, altyapısından yetiştirdiği ve 2022-2023 sezonunda A takıma yükselttiği genç liberosu Aybüke Özel’le sözleşme yeniledi.

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, iç transferde Aybüke Özel ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç liberomuz Aybüke’yle iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.

Aybüke Özel kimdir?

2002 yılında Ankara’da doğan Aybüke Özel, 162 boyunda ve libero mevkiinde görev yapıyor. Büyükçekmece Voleybol Akademisi’nden Eczacıbaşı altyapısına yetişen Özel, Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor takımlarında görev aldı ve 2022 - 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.

Kulüp Başarıları

2020 - 2021 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği

2022 - 2023 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 - 2024 Türkiye Ligi ikinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)